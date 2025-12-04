Protección Civil Tamaulipas emite alerta preventiva por el ingreso del Frente Frío No. 18

El gobernador Américo Villarreal Anaya instruye a la Coordinación de Protección Civil a salvaguardar a la población vulnerable ante el ingreso del fenómeno meteorológico

Ciudad Victoria, Tamaulipas.-

La Coordinación Estatal de Protección Civil de Tamaulipas informó a la población sobre el ingreso del Frente Frío No. 18, el cual cruzará la entidad durante la tarde y noche de este jueves. La combinación de una masa de aire frío con humedad tropical generará incremento en la probabilidad de lloviznas, un evento de “Norte” con vientos fuertes y un marcado descenso de temperatura en todas las regiones del estado.

El titular de la dependencia, Luis Gerardo González de la Fuente, señaló que, por instrucción del gobernador Américo Villarreal Anaya, y ante el pronóstico de un ambiente significativamente frío durante la madrugada del viernes, se han mantenido habilitados los refugios temporales en los municipios de las zonas norte y centro, consideradas las áreas con mayor riesgo por las bajas temperaturas.

«La prioridad de esta administración es salvaguardar la vida de las y los tamaulipecos. Por ello, hemos activado nuestra red de apoyo. Pedimos a la ciudadanía actuar con responsabilidad y solidaridad, evitar encender fogatas dentro de casa y reportar al 911 a cualquier persona vulnerable que requiera asistencia en los refugios», refirió.

Así mismo se exhorta a la población a proteger a los adultos mayores y menores de edad. Para conocer la ubicación del refugio temporal más cercano, pueden consultar la página de Protección Civil Tamaulipas.

Pronóstico Detallado para el viernes

Las temperaturas mínimas pronosticadas para el amanecer del viernes son:

Temperaturas Mínimas Esperadas

·Zona Norte y Llanos de San Fernando (9° a 13°C)

·Zona Centro (11° a 15°C)

·Zona Cañera (13° a 17°C)

·Zona Sur (14° a 18°C)

Adicionalmente se espera viento fuerte: Se esperan rachas de viento entre los 40 y 60 km/h con el Evento de «Norte». Se pide asegurar objetos que puedan ser lanzados y se mantienen las condiciones de lloviznas y lluvias ligeras dispersas con acumulados de 10 a 15 mm.

En caso de cualquier emergencia o para reportar situaciones de riesgo, la población puede comunicarse al número telefónico 911.