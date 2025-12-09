Preside Lalo Gattás sesión del Consejo Municipal de Protección Civil.

Cd. Victoria, 9 de diciembre 2025. – El alcalde de Victoria, Lalo Gattás, presidió la segunda sesión ordinaria del Consejo de Municipal de Protección Civil, en la que tomó protesta a nuevos integrantes, se presentó informe del pronóstico de la temporada invernal y emitió recomendaciones a la población.

En la sala de cabildo, convocó a los nuevos integrantes sumarse a la coordinación de acciones de prevención, auxilio, recuperación, reconstrucción y mitigación de riesgos ante diversos escenarios de los fenómenos perturbadores que puedan afectar al municipio.

Óscar Posadas, de CONAGUA Cuenca Golfo, presentó el pronóstico de la temporada invernal 2025-2026 en un análisis de lluvias, frentes fríos y almacenamientos de cuerpos de aguas; dijo que el pronóstico es de 48 frentes fríos y las lluvias se mantendrán arriba del promedio.

El Director de Protección Civil Libio César Flores Rodríguez compartió información de operativos de prevención, auxilio y autoprotección que serán difundidas en redes sociales, así como de vigilancia en la venta de pirotecnia y albergues temporales disponibles.

Además de áreas municipales, el Consejo de Protección Civil lo integran COMAPA, PEMEX, Cruz Roja, Protección Civil estatal, Jurisdicción Sanitaria y Riesgos Sanitarios de la Secretaría de Salud, CANACO, CMIC, CFE, Guardia Nacional, CREDE y la SEDENA.