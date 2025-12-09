Diputado impulsa obligación de abrir categorías para deportistas con discapacidad

Enrique Jonguitud

Ciudad Victoria, 9 de diciembre.- La ausencia de categorías para atletas con discapacidad en carreras y torneos de Tamaulipas impulsó una iniciativa que busca establecer por ley que toda competencia respaldada por el Estado cuente, al menos, con una modalidad adaptada.

La propuesta pretende que la inclusión deje de depender de la voluntad de los organizadores y se convierta en una obligación que garantice la participación en igualdad de condiciones.

El diputado Francisco Cruz Martínez señaló que, a pesar del crecimiento del deporte en la entidad, la mayoría de los eventos siguen sin ofrecer espacios inclusivos. Destacó que la iniciativa busca asegurar que cualquier persona con discapacidad pueda inscribirse y competir sin restricciones.

Recordó que México es parte de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, la cual exige garantizar acceso al deporte sin discriminación, compromiso que dijo debe reflejarse en la práctica y no solo en documentos oficiales.

Añadió que la Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad también obliga a las autoridades a facilitar el acceso deportivo mediante ajustes razonables, por lo que consideró necesario que Tamaulipas actualice su legislación para cumplir con estos criterios.

Cruz Martínez afirmó que la medida no implica costos extras, ya que la inclusión puede lograrse con ajustes organizativos y coordinación entre instituciones, aprovechando los recursos disponibles en los propios eventos.

La iniciativa fue turnada a comisiones, donde se revisará su viabilidad y se definirá el camino para que los eventos con aval estatal incluyan de manera obligatoria una categoría adaptada destinada a atletas con discapacidad.