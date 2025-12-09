Impulsa Derechos Humanos llamado urgente contra la violencia digital en Tamaulipas

Enrique Jonguitud

Ciudad Victoria, 9 de diciembre.- La Comisión de Derechos Humanos del Estado de Tamaulipas advirtió que la violencia digital se ha convertido en una problemática cotidiana que afecta a personas de todas las edades, debido a su rápida expansión en redes sociales, aplicaciones y distintos dispositivos.

El organismo señaló que, aunque la tecnología facilita la comunicación, también abre paso a conductas que vulneran la privacidad y dañan la integridad, como amenazas, difusión de imágenes sin consentimiento, acoso en línea, suplantación de identidad y vigilancia mediante herramientas digitales.

Indicó que estos actos impactan la vida diaria de las víctimas, quienes suelen carecer de mecanismos inmediatos para frenar el daño, sobre todo cuando el contenido se replica con velocidad y permanece disponible por largos periodos.

La Comisión exhortó a usuarios, instituciones y autoridades a colaborar para construir espacios digitales seguros, mediante acciones preventivas y procesos de denuncia que permitan atender cualquier agresión.

Sostuvo que generar entornos protegidos contribuye a una convivencia más sana y reduce riesgos, particularmente para grupos en situación de vulnerabilidad.

Finalmente, el organismo remarcó que la tecnología debe ser utilizada para comunicar y apoyar, nunca para dañar, e hizo un llamado a toda la población a fomentar un uso responsable y ético de las plataformas digitales.