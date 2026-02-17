Prepara Ayuntamiento el San Marcazo para Semana Santa.

Cd. Victoria, 16 de febrero de 2025. – El gobierno de Victoria inició preparativos para la organización del festival musical, cultural y deportivo San Marcazo 2026, a celebrarse en el periodo vacacional de Semana Santa en el mes de marzo.

El alcalde de Victoria, Eduardo Gattás Báez, informó que instruyó a Protección Civil, Dirección de Seguridad y Tránsito estrechar coordinación con instancias del Estado para preparar el operativo de auxilio y asistencia a paseantes y visitantes.

Dijo que la misma instrucción giró a las áreas municipales de Bienestar Social, Deportes y Cultura para elaborar el programa de actividades familiares de la segunda edición del San Makids para fortalecer la convivencia familiar.

«Se esta promoviendo a Victoria para que sea punto de turismo de conectividad y superar los 10 mil visitantes en el festival San Marcazo y lugares turísticos del área rural» señaló, al agregar que también se trabaja con el sector hotelero local para promover a Victoria como ciudad satélite de Monterrey para el Mundial de Fútbol de junio próximo.