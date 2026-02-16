Descartan regresen tandeos de agua a Victoria

Francisco Medina Guerrero

CIUDAD VICTORIA.- Aun cuando la ciudad continúa bajo “Semáforo Rojo” en el cuidado del agua, y la producción de “La Peñita” ha disminuido notablemente, por el momento quedan descartados los tandeos, informó el gerente general de Comapa Victoria Fernando García Fuentes.

Al explicar la razón por la cual la ciudad continúa bajo “Semáforo Rojo” en el cuidado del agua, García Fuentes señaló que la alerta se debe a lo efímero del momento, ya que el indicador clave, la producción de la fuente La Peñita, ha disminuido notablemente.

Dijo que mientras que el año pasado en su mejor momento superaba los 800 litros por segundo, actualmente su aportación ronda los 440 litros por segundo; “casi la mitad”.

Esta baja producción detona las alertas para anticiparse a futuros problemas, destacó.

En cuanto a la disponibilidad total, el Gerente General indicó que la ciudad dispone de aproximadamente mil 580 litros por segundo, en total, desglosados de la siguiente manera: