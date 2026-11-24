Nueva techumbre para la Isabel Mata Alvarado

Cd. Victoria, 24 de noviembre de 2026.- Por la importancia de contar con espacios protegidos para que niñas y niños realicen sus actividades físicas en las mejores condiciones, el alcalde Eduardo Gattás Báez junto a su esposa Lucy de Gattás inauguró nueva techumbre en la escuela primaria María Isabel Mata Alvarado.

La institución de la colonia Lázaro Cárdenas se veía obligada a suspender actividades deportivas, cívicas y culturales por calores extremos y constantes lluvias, situación que ha sido superada con esta obra que protegerá la salud de 800 integrantes de la comunidad escolar.

Por ello a nombre de cada alumna y alumno que hoy sonríe bajo esa sombra que les da seguridad, el director del plantel Profr. Silvestre Reyes Ornelas y la alumna Karla Morales Limón, agradecieron a las autoridades municipales por cumplir su palabra y por invertir en el futuro de Victoria.

En este sector urbano que ha enfrentado las inclemencias climatológicas y las adversidades del colapso y desbordamiento del drenaje sanitario, hoy este espacio digno y protegido en la María Isabel Mata Alvarado significa un importante avance en el mejoramiento de la calidad de vida de sus habitantes.

El Secretario de Obras Públicas municipales Eusebio Alfaro Reyna atiende las instrucciones del alcalde Eduardo Gattás Báez de priorizar las acciones en este sector donde el Gobierno de Victoria atiende además pavimentaciones y sustitución de drenaje sanitario.