Libera Comisión de Parques cinco jaguares en Tamaulipas

Noviembre 30 de 2025

Ciudad Victoria, Tamaulipas.- El municipio de Gómez Farías lidera los registros fotográficos de jaguar (Panthera onca) en Tamaulipas con 393 imágenes, seguido por Villa de Casas con 43, Soto la Marina 30, Llera 9, Ocampo 5, San Carlos 2 y Aldama y González uno, cada municipio, esto es esto es 484 fotografías en la plataforma Wildbox.

En lo que va de la administración del gobernador Américo Villarreal Anaya se han rescatado cinco jaguares en la entidad, los que a su vez han sido puestos en libertad en áreas naturales, informó Eduardo Rocha Orozco, vocal de la Comisión de Parques y Biodiversidad de Tamaulipas (CPBT).

Los felinos fueron detectados en Gómez Farías, Aldama, Llera y el más reciente en Soto la Marina, el pasado 22 de octubre y se les está monitoreando en el marco del programa del jaguar, refirió el vocal ejecutivo.

“En 2022, se detectó uno en Gómez Farías, en 2023, otro en Gómez Farías, en 2024 fueron 2, uno en Aldama y otro en Llera y en lo que va de 2025, uno en Soto la Marina”, explicó el funcionario estatal.

Destacó que este es uno de los programas de conservación en que labora la Comisión de Parques junto al de la mariposa monarca, las tortugas Lora y la guacamaya verde, entre otras especies más.

“El gobernador Américo Villarreal Anaya muestra un profundo compromiso con la preservación de la biodiversidad y el cuidado de las bellezas naturales de Tamaulipas, protegiendo nuestra rica flora y fauna, que constituyen una herencia única y un motivo de orgullo para los habitantes del estado”, concluyó.