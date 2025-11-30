Encienden Lucy y Lalo Gattás fiestas navideñas en la Capital

Cd. Victoria, 30 de noviembre 2025. – Con el espectacular show del payaso Regalito, la instalación de juegos mecánicos gratuitos y encendido de pino, el alcalde Lalo Gattás y su esposa Lucy de Gattás marcaron, de manera simbólica, el inicio de la Navidad en Victoria, la Capital de Tamaulipas.

La magia, la alegría y unión familiar, inicio en el escenario montado frente a la presidencia municipal, dónde, acompañados de sus hijos Gali, Abraham y Jacobo, invitaron a los victorenses a disfrutar la temporada navideña con amor y en paz al lado de sus seres queridos.

«Además de arrancar está feria navideña, encendemos el corazón de Tamaulipas y la esperanza de las familias que merecen un espacio digno, seguro y gratuito para convivir y celebrar» expresó Gattás Báez ante cientos de asistentes que se dieron cita al arranque de actividades decembrinas del municipio.

El programa incluyó el encendido del pino de luces y figuras alucivas en áreas verdes, función gratuita del circo Payasónicos, el show infantil Magic Stars en el escenario del paseo dominical 17 Te Quiero Más y la diversión gratuita en juegos mecánicos que estarán instalados durante toda la semana.