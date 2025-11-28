Juntos, el DIF Tamaulipas y Turismo están transformando vidas y destinos

Dos dependencias trabajando con un solo objetivo, un Tamaulipas más unido, más próspero y feliz

Aldama, Tamaulipas.-

A través de viajes gratuitos dentro del programa de turismo social, la entrega de apoyos en especie y la participación activa con la Lotería Tamaulipeca en los puntos de asistencia, la Secretaría de Turismo de Tamaulipas se mantiene como aliada permanente de las acciones y estrategias que impulsa la doctora María de Villarreal desde el Sistema DIF Tamaulipas.

Para continuar con el humanismo que distingue a esta administración, en esta ocasión participamos con Lazos de Bienestar en el municipio de Aldama, señaló Benjamín Hernández Rodríguez, titular de Turismo en la entidad.

“La Secretaría de Turismo lleva a la población la lotería donde se busca acercar los lugares turísticos del estado, así como los elementos mapa emblemáticos e importantes de cada municipio, para fortalecer nuestra cultura, indicó.

La «Lotería Tamaulipeca» es un juego lúdico y cultural, un recorrido interactivo por los principales destinos y atractivos de Tamaulipas, utilizando el formato tradicional.

También se está incrementando en número de personas, niñas, niños, adultos mayores, mujeres y hombres que están saliendo de sus municipios para conocer destinos turísticos dentro del estado, algunos de ellos, que no habían salidos de sus municipios, explicó.

Estos viajes son sin costo alguno en transporte, alojamiento, comidas y diversión, incluso con guías especializados, indicó el funcionario estatal.

También lanzó el exhorto para sumarse a las nobles causas del DIF Tamaulipas que ofrece amor incondicional a quien lo necesita y seguir fortaleciendo el trabajo con una sociedad colaborativa y participativa en pro de la transformación del estado, un estado que lo tiene todo.