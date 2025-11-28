Impulsan Gobierno de Tamaulipas e industria un esquema pionero para el reúso total de aguas residuales

Ciudad Victoria, Tamaulipas. –

El Gobierno de Tamaulipas y la Asociación de Industriales del Sur de Tamaulipas avanzan en la consolidación de un ambicioso proyecto que permitirá tratar y reutilizar el 100 por ciento de las aguas residuales generadas en la zona conurbada, derivado del acuerdo de voluntades firmado por el gobernador Américo Villarreal Anaya y el sector empresarial.

El secretario de Recursos Hidráulicos, Raúl Quiroga, destacó que este esquema, calificado como inédito en México, busca garantizar la disponibilidad de agua para detonar el crecimiento industrial en Tampico, Ciudad Madero y Altamira.

“El sector industrial ha mostrado un alto compromiso ambiental al reconocer que el agua residual, una vez tratada por ellos mismos, se convertirá en un recurso clave para fortalecer su desarrollo y expansión”, señaló Quiroga.

El funcionario subrayó que el proyecto tendrá un impacto ambiental significativo, ya que reducirá de manera contundente el vertido de aguas sin tratar al río Pánuco y a las lagunas de la región.

La iniciativa contempla la construcción y modernización de cárcamos de bombeo, una nueva línea de agua potable en Ciudad Madero, y un emisor para canalizar las aguas residuales de Tampico y Madero hacia la Planta de Tratamiento Tierra Negra, la cual será ampliada para incrementar su capacidad operativa.

Quiroga adelantó que, en aproximadamente mes y medio, se lanzará la convocatoria para elaborar el proyecto ejecutivo. De acuerdo con los tiempos previstos, las obras prioritarias podrían iniciar hacia mediados de 2026.