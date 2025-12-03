Intensa jornada del Plan Emergente de Bacheo en la calle Matamoros.

Cd. Victoria, 2 de diciembre 2025. – En gira de supervisión de obras, el alcalde Victoria Eduardo Gattás Báez llevó a cabo un recorrido por la calle Matamoros, donde se implementa el Plan Emergente de Bacheo que, a la fecha, acumula 17 mil metros cuadrados de asfalto rehabilitado.

“La rehabilitación de avenidas y calles no se detiene, vamos a seguir trabajando, junto con el gobernador Américo Villareal Anaya, hasta que la Capital tenga la infraestructura vial que merece” dijo a vecinos del sector y automovilistas que transitaban por el lugar.

Este día, cuadrillas de bacheo realizaron trabajos de retiro de material dañado, preparación de base y compactación de la mezcla, del Eje Vial al libramiento Portes Gil, sobre la calle Matamoros, con lo que se dio respuesta al reporte ciudadano recibido a través del número de atención 072.

La jornada, incluyó labores de rehabilitación de pavimento en la colonia Lomas de Guadalupe, en el tramo carretero de salida a Llera; días antes en zona centro, y calles y accesos de los fraccionamientos Las Américas, Paseo de Los Olivos, Barrio de Pajaritos, San Gabriel y Los Olivos.