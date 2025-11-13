Impulsa Diputada Yuriria Iturbe educación inclusiva

La propuesta no impone nuevas obligaciones burocráticas, sino que consolida una cultura educativa humanista alineada con los compromisos internacionales de México y los principios constitucionales de educación inclusiva.

La reforma aprobada en comisiones promueve campañas permanentes de inclusión en las escuelas para sembrar valores de igualdad, justicia social y no discriminación.

Ciudad Victoria, Tamaulipas – Por unanimidad, las y los integrantes de las Comisiones Unidas de Educación y de Niñez, Adolescencia y Juventud aprobaron una iniciativa impulsada por la Diputada Yuriria Iturbe, mediante la cual se adiciona una fracción IV al artículo 43 de la Ley de Educación del Estado, con el objetivo de fortalecer la educación inclusiva.

La Diputada Yuriria Iturbe, presidenta de la Comisión de Educación, explicó que el objetivo esta reforma es fortalecer la educación inclusiva en Tamaulipas, promoviendo que en las aulas se generen entornos de convivencia donde prevalezca la igualdad de oportunidades, el respeto mutuo y la no discriminación.

«Se trata de una reforma que busca impactar en la formación humana de quienes serán los ciudadanos del mañana», enfatizó la legisladora.

La Diputada Iturbe argumentó la viabilidad de esta propuesta señalando que la escuela es el primer espacio donde niñas, niños y adolescentes aprenden a convivir con la diversidad. «Si desde ahí no se promueve el respeto y la dignidad de cada persona, se corre el riesgo de reproducir exclusiones difíciles de revertir; en cambio, al impulsar campañas permanentes de inclusión en las aulas, sembramos desde la raíz valores de empatía, igualdad y justicia social», destacó.

La legisladora subrayó que la reforma está en consonancia con los compromisos internacionales que México ha suscrito y con lo que la Constitución establece en materia de educación inclusiva, sin que esto represente cargas administrativas adicionales para el sistema educativo estatal.

«Convencida de que esta acción legislativa contribuye a que en Tamaulipas nadie se quede atrás, solicito respetuosamente su respaldo para aprobar en sentido procedente el asunto que hoy nos ocupa, a fin de fortalecer nuestra educación y continuar construyendo entornos escolares verdaderamente inclusivos», expresó la legisladora.

La aprobación unánime de esta iniciativa refleja el compromiso compartido de las y los legisladores tamaulipecos con una educación de calidad que garantice el respeto a los derechos humanos y la dignidad de todas las personas desde las aulas.