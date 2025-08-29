Imparte IMT taller sobre prevención del hostigamiento y acoso sexual en INEGI

Ciudad Victoria, Tamaulipas.– Con el propósito de sensibilizar, capacitar y promover entornos laborales libres de violencia de género, el Instituto de las Mujeres en Tamaulipas (IMT) impartió el taller “Prevención del hostigamiento y acoso sexual”, dirigido a servidoras y servidores públicos en las oficinas del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI).

La directora general del IMT, Marcia Benavides, explicó que durante el taller se ofreció un marco teórico y práctico para prevenir, identificar y actuar ante estas conductas, con el fin de fortalecer la cultura institucional de igualdad de género y fomentar un clima laboral seguro y respetuoso.

Benavides destacó la importancia de generar espacios de formación que refuercen valores como respeto, humanismo e igualdad dentro de las instituciones.

Concluyó señalando que, con estas acciones impulsadas por el Gobierno de Tamaulipas, encabezado por el gobernador Américo Villarreal Anaya, el IMT reafirma su compromiso de trabajar de manera coordinada con dependencias e instituciones para fomentar entornos laborales dignos donde se respeten los derechos de todas las mujeres.