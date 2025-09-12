“La tierra no tiene género, pero la justicia sí”: Instituto de las Mujeres impulsa derechos agrarios para mujeres rurales

El Instituto de las Mujeres de Tamaulipas (IMT) lanzó una iniciativa para reconocer jurídicamente a las mujeres ejidatarias, garantizar su participación en consejos agrarios y combatir la violencia patrimonial que enfrentan en el medio rural.

“Mucho tiempo se dijo que era tiempo de mujeres, pero no lo era verdaderamente. Hoy queremos que accedan a sus derechos parcelarios y reciban capacitación en prevención de violencia”, afirmó Marcia Benavides Villafranca, titular del IMT.

Aunque las mujeres del campo participan activamente en el trabajo agrícola, la conservación de recursos naturales y la vida comunitaria, siguen siendo invisibilizadas en el sector agrario. Solo el 25.9% de quienes poseen derechos agrarios reconocidos son mujeres, y apenas el 21% integran comisariados ejidales o bienes comunales.

Benavides Villafranca subrayó que el trabajo de la delegada estatal de la Procuraduría Agraria, Dania Itzel Rodríguez Zamarrón, será clave para orientar legalmente a mujeres que enfrentan situaciones jurídicas complejas. “La tierra no tiene género, pero la justicia sí”, enfatizó.

Como parte de la estrategia, el Instituto busca construir una base de datos con nombre y apellido, que permita atender de forma integral a cada mujer, incluso vinculándola con otras dependencias como la Secretaría General de Gobierno, en caso de que carezca de documentos básicos como el acta de nacimiento.

Además, se fortalecerá el trabajo de los 16 Centros Libre que operan en igual número de municipios, donde promotoras comunitarias ya difunden derechos, previenen la violencia y ofrecen acompañamiento psicoemocional.

“Por muchos años no hubo en Tamaulipas esta colaboración institucional. Hoy sí vamos a cuadrar esfuerzos para que las mujeres tengan acceso real a sus derechos”, concluyó Benavides