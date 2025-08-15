Capacita Centro LIBRE de Soto la Marina a mujeres en autocuidado y primeros auxilios: IMT

Soto la Marina, Tamaulipas.- Con el compromiso de promover el derecho a la seguridad y el autocuidado, el Centro LIBRE de Soto la Marina llevó a cabo el taller “Cuidarme es mi derecho”, enfocado en fortalecer las capacidades de reacción ante emergencias en mujeres del municipio.

La coordinadora del Centro LIBRE, Consuelo Alejandra López, informó que esta capacitación responde a la demanda de la comunidad por contar con espacios de formación que brinden herramientas para enfrentar situaciones de riesgo.

El taller se realizó en la Casa del Adulto Activo, con un aforo de 37 mujeres, incluyendo lideresas comunitarias, mujeres de instituciones públicas y ciudadanas interesadas.

Las asistentes recibieron instrucción teórica y práctica en técnicas básicas de primeros auxilios, impartida por instructores de la Secretaría de Marina Armada de México y paramédicos de Protección Civil municipal.

“Con este tipo de actividades buscamos que las mujeres tengan no solo la información, sino también la confianza y las habilidades necesarias para actuar de manera oportuna ante cualquier emergencia”, destacó López.

La capacitación forma parte de las acciones de la Secretaría de las Mujeres del Gobierno de México que el Gobierno de Tamaulipas, a través del Instituto de las Mujeres, fortalece e impulsa con las políticas públicas del gobernador Américo Villarreal Anaya, para la construcción de entornos más seguros, justos y equitativos para todas las mujeres del estado.