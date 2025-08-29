Reconoce DIF Nacional a la Red de Niñas, Niños y Adolescentes Impulsores de la Transformación del DIF Tamaulipas

Ciudad Victoria, Tamaulipas.- Para continuar trabajando en la promoción y difusión del derecho que tienen los menores a la libertad de convicciones éticas, pensamiento, conciencia, religión y cultura, el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia de Tamaulipas, presidido por la doctora María de Villarreal, con el apoyo de personal del Sistema Nacional DIF, llevó a cabo el foro híbrido “Niñas, Niños y Adolescentes Conociendo las Culturas”.

“Este es un gran ejemplo para todas las niñas y los niños que están en todas las entidades. Por supuesto, la idea es que esta red siga creciendo, que haya más niñas y niños interesados en participar, pero sobre todo, que sean activos en sus comunidades, para que muchas niñas y niños sepan que tienen derechos y que, si en algún momento estos no son respetados, acudan a las instancias correspondientes”, expresó en su mensaje Fabiola María Salas Ambriz, procuradora federal de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes del Sistema Nacional DIF.

Por su parte, Patricia Lara Ayala, directora general del DIF Tamaulipas, señaló:

“Estamos muy contentos, orgullosos y honrados de ser sede de este importante foro de participación infantil, y saludar a las y los impulsores de la transformación de los diferentes municipios de Tamaulipas y de todo el país. Reciban un apapacho de nuestra presidenta del DIF Tamaulipas, la doctora María de Villarreal. Gracias al Sistema DIF Nacional por este maravilloso espacio de diálogo e intercambio de experiencias sobre las culturas que nos unen y enriquecen”.

En este mismo contexto, la directora general felicitó a los participantes por ser auténticos Impulsores de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes y por convertirse en Mensajeros de Paz que promueven la cultura y una sociedad más incluyente, respetuosa y justa.

El foro contó con la participación de Genoveva Sun Hee Mendoza Lino, de 12 años de edad, como moderadora, y de Christian Gael Meléndez, de 13 años, como ponente, ambos originarios de Matamoros e integrantes de la Red Estatal de Impulsores de la Transformación de Tamaulipas. También estuvieron presentes niñas y niños de los municipios de Abasolo, Aldama, Altamira, Ciudad Madero, González, Gustavo Díaz Ordaz, Hidalgo, Matamoros, Nuevo Laredo, Reynosa, San Fernando, Tampico, Tula, Valle Hermoso, Victoria y Xicoténcatl.

El evento, transmitido en vivo desde el auditorio principal del DIF Estatal para todo el país, contó de manera presencial con la participación de autoridades del Sistema Nacional DIF como Aramara Ibarra Delgadillo, directora de Difusión de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes; Rubén Ernesto Martínez Rodríguez, director general de Normatividad, Promoción y Difusión de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes, entre otros.