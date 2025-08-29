Inicia la Transición en el Poder Judicial de Tamaulipas

La presidenta electa Tania Gisela Contreras López se reúne con magistrados para fomentar un diálogo abierto y construir un sistema más cercano y eficiente para la ciudadanía.

Francisco Medina Guerrero

CIUDAD VICTORIA. –

La presidenta electa del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Tamaulipas, Tania Gisela Contreras López, informó que este día se reunió con las y los magistrados electos del Poder Judicial de Tamaulipas para dar inicio al proceso de transición.

«Fue un encuentro de diálogo abierto, donde cada voz y cada propuesta fueron escuchadas, con el objetivo de integrar una visión compartida», refirió Contreras López.

Señaló que coincidieron en que esta nueva etapa debe construirse con unidad, transparencia y compromiso con la ciudadanía.

«Este primer paso marca el inicio de un Poder Judicial más cercano, eficiente y confiable para todas y todos», puntualizó la presidenta electa del Supremo Tribunal de Justicia al término de la reunión de trabajo.