Fondo Tamaulipas apoya con microcréditos a más de 3 mil emprendedores

Ciudad Victoria, Tamaulipas.– Para fortalecer las actividades productivas y el bienestar de las familias tamaulipecas, el Fondo Tamaulipas de la Secretaría de Economía apoyó en 2025 a 3,116 emprendedoras, emprendedores y microempresarios en todo el estado a través del Programa Microcrédito.

Ninfa Cantú Deándar, secretaria de Economía, señaló que el gobernador Américo Villarreal Anaya ha puesto a la gente en el centro de su política económica y en especial a quienes día a día generan empleo, bienestar y desarrollo: las y los emprendedores tamaulipecos.

«El Fondo Tamaulipas, es un instrumento de financiamiento que cambia vidas y transforma comunidades, a través de créditos accesibles con una visión humanista, solidaria y profundamente comprometida con la gente» destacó.

Como parte de esta estrategia de apoyo al desarrollo económico, se destinó una inversión de 30 millones 956 mil pesos, recursos que permitieron impulsar proyectos productivos enfocados en la generación de autoempleo, la promoción del ahorro y el fortalecimiento de la economía familiar en los distintos municipios de Tamaulipas.

La secretaria de Economía, Ninfa Cantú Deándar, destacó que estas acciones reflejan el compromiso del Gobierno del Estado por brindar opciones de financiamiento accesibles que contribuyan a consolidar negocios, fomentar la actividad económica local y mejorar la calidad de vida de las y los tamaulipecos, especialmente de quienes apuestan por el emprendimiento como motor de desarrollo regional.