Firma DIF Victoria convenio con el Centro de Integración Juvenil.

Cd. Victoria, 22 de enero de 2026. – En un ejercicio de expresión y diálogo para fomentar el desarrollo y futuro de la juventud, la presidenta del DIF Lucy de Gattás y el alcalde de Victoria Eduardo Gattás Báez, firmaron convenio de colaboración con los Centros de Integración Juvenil A.C.

El reto, dijo Lucy de Gattás, es trabajar unidos y en equipo en la prevención social de las violencias, el consumo de sustancias y el cuidado de salud mental, para evitar conductas de riesgo y fortalecer el bienestar emocional de las y los jóvenes victorenses.

Previo al acto protocolario, estudiantes de bachillerato y universidad participaron junto a creadores de contenido -influencers- en el foro de diálogo “Que hablen los Jóvenes”, donde expusieron indicadores de riesgo y necesidades de atención integral.

El consumo de drogas, la depresión y los trastornos de ansiedad son causas de pérdida de años de vida saludable en el país, indicó el Dr. Ángel Prado García, director operativo del patronato de los Centros de Integración Juvenil durante la firma del convenio.

Al concluir el foro juvenil, que contó con la participación de la Dra. Laura Gaither Jiménez, directora de los Centro de Integración Juvenil y representante del IVJUVE, Abraham Gattás Rodríguez, se entregó reconocimientos a los creadores de contenido y presentaron los lineamientos en que se enfocará la estrategia de prevención.