Estudiantes de la UAT le ponen corazón a la salud pública

Ciudad Victoria Tamaulipas, octubre 22.-

La Universidad Autónoma de Tamaulipas y el Gobierno del Estado a través de la Secretaría de Salud del Estado de Tamaulipas fortalecen la vinculación interinstitucional a través de prácticas y proyectos universitarios para promover la prevención, atención y cuidado de la salud de los tamaulipecos.

El secretario Académico de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales, Dr. Fernando Gerardo Quintanilla De la Fuente, en representación del Dr. Edy Izaguirre Treviño, director de la FDCSV recibió a las autoridades de la Secretaría de Salud, Dr. Lujhon Guillermo Flores Gutiérrez, director de Medicina de Vida Saludable, representante personal del Dr. Vicente Joel Hernández Navarro, secretario de Salud y al Mtro. Raúl Ernesto Huidobro Guevara, coordinador del Servicio Nacional de Salud Pública quienes evaluaron los trabajos y actividades de los universitarios.

El evento de vinculación académica interinstitucional forma parte de un proyecto de formación integral impulsado por el Cuerpo Académico (UAT-A-205) Comunicación Responsable para el Desarrollo Sostenible y Humanista en el que participan las Dras. Mirna Leticia Santoyo Caamal y María de Jesús Hernández Rangel y Dr. Jair Nisan Bajonero Santillán, con la colaboración de las Mtras. Eliete Alejandra Coronado Rojano y Trinidad Leticia Castillo Rendón, cada docente – investigador con sus grupos y asignaturas en la Licenciatura en Ciencias de la Comunicación.

Como productos comunicativos de responsabilidad social universitaria se presentaron más de un centenar de actividades como noticias, carteles, promocionales y productos para redes sociales y plataformas digitales con temas conmemorativos a la Semana Nacional de Salud Pública, Mes de la prevención del Suicidio, mensajes preventivos y de atención a la salud mental, lactancia materna, Enfermedades de Transmisión Sexual, entre otros.

La entusiasta participación de los estudiantes universitaria se formalizó con la presentación de sus trabajos elaborados durante el semestre y la exposición de sus experiencias colaborativas en este proyecto de formación integral que es la suma de la comunicación responsable y la responsabilidad social en actividades inclusivas y orientadoras dirigidas a la comunidad, principalmente de las redes sociales.

Los funcionarios de Salud subrayaron la importancia de la visión y participación de los estudiantes y se comprometieron a mantener esta relación de colaboración entre ambas instituciones con la finalidad de sensibilizar a la población en las tareas de prevención a la salud y la toma de mejores decisiones.