Pide diputado de Tamaulipas castigar la difusión de retos digitales peligrosos

Enrique Jonguitud

Ciudad Victoria, 22 de octubre.– El Congreso de Tamaulipas analiza una iniciativa que pretende castigar la difusión, incitación o promoción de los llamados retos digitales peligrosos, con el objetivo de frenar una tendencia que ha generado accidentes, daños psicológicos y la pérdida de vidas en distintos puntos del país.

Durante la sesión ordinaria, el diputado Francisco Adrián Cruz Martínez presentó la propuesta de adicionar el Artículo 319 Bis al Código Penal del Estado, con el fin de establecer sanciones para quienes difundan o incentiven este tipo de contenidos a través de medios electrónicos o redes sociales.

El legislador advirtió que la proliferación de los “retos virales” ha tenido consecuencias graves, en especial entre niñas, niños y adolescentes, quienes son las principales víctimas de estos fenómenos digitales.

“El vacío legal en esta materia impide sancionar adecuadamente a quienes difunden o promueven estos desafíos a través de medios electrónicos. Esta reforma busca cerrar esa brecha y brindar una protección legal efectiva a los grupos más vulnerables de la sociedad”, sostuvo Cruz Martínez en tribuna.

La iniciativa propone penas de uno a tres años de prisión y multas de cien a trescientos días para quienes incurran en estas conductas, además de un incremento de hasta la mitad en los casos donde la víctima sea menor de edad o persona con discapacidad.

Cruz Martínez subrayó que la medida busca fortalecer la seguridad digital, fomentar la responsabilidad social en plataformas electrónicas y prevenir comportamientos de riesgo. La propuesta fue turnada a las Comisiones de Estudios Legislativos Segunda, de Justicia, y de Niñez, Adolescencia y Juventud, con el respaldo del Grupo Parlamentario de MORENA.