Acusaciones de ex funcionarios del PAN son por cuestión política: Gerardo Peña

Enrique Jonguitud

Ciudad Victoria, 22 de octubre. -El aumento de acusaciones contra el funcionarios del partido Acción Nacional, principalmente la secretaría de salud, obedece a situaciones políticas, afirmó Gerardo Peña Flores, coordinador del Partido Acción Nacional (PAN) en el congreso del estado.

El legislador dijo que conforme se acercan los tiempos políticos se politizan más casos se presenta corrupción de funcionarios que pertenecieron a la administración panista en el sexenio pasado.

En entrevista, el diputado local dijo que «en muchos casos son acusaciones sin fundamentos. Hay un caso en particular que acabamos de conocer donde se le pretende imputar alguna responsabilidad cuando la persona en su momento denunció de regularidad se presentaron denuncias».

Señaló que las irregularidades En diversas secretarías se reportaron puntualmente en los casos de entrega recepción, proceso que le tocó a él encabezar cuando era Secretario General de Gobierno.

Peña Flores también dijo «entendemos que es política y qué pensión se viven momentos a veces de tensión y creo que se pierde de vista no es de mucho mayor calado».

El diputado panista dijo que hay casos de irregularidades en el Gobierno Federal «todos sabemos de lo que está sucediendo del daño al horario nacional en 600 mil millones de pesos».

Aunque descartó que se trate de una venganza política aseguró que de trata de desviar la atención «de los gravísimos problemas nacionales que hay».