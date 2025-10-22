El 80% de la prevención del dengue le toca a los ciudadanos, dice diputado

Enrique Jonguitud

Ciudad Victoria, 22 octubre.-Ante el repunte de los casos de dengue, derivado del exceso de humedad y de calor, el 80 por ciento de las acciones para erradicarlo depende de los ciudadanos, afirmó el diputado local Victor García Fuentes.

El presidente de la Comisión de la Salud del Congreso del Estado, refirió que es más efectivo lo que pueden hacer las personas en sus hogares que la propia autoridad.

«Lo he comentado hasta el cansancio y lo sigo repitiendo, el 80 por ciento de las acciones para prevenir cualquier problema de salud pública, y en el caso aparte el dengue, es cuando más necesitamos la participación de nuestra gente».

García Fuentes sostuvo que el aumento de casos del dengue es notorio en Matamoros y en la zona conurbada del Sur de Tamaulipas, en los municipios de Tampico, Madero y Altamira.

Pidió a la comunidad eliminar posibles criaderos del mosco transmisor en los patios donde, dijo, es común que se abandonen cacharros o se almacene agua con descuido.

Según el reporte epidemiológico de la Secretaría de Salud Federal, en Tamaulipas se registran 481 casos de dengue, de los cuales 172 se clasifican como casos de dengue grave.