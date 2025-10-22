Morena impulsa la despenalización del aborto en Tamaulipas

Enrique Jonguitud

Ciudad Victoria, 22 de octubre.-La despenalización del aborto esta contemplada como uno de los temas principales de Morena, por lo cual Congreso de Tamaulipas iniciará el proceso para dictaminar el asunto, aseguró la diputada local Eva Reyes González.

La presidenta de la Comisión de Derechos Humanos del Congreso declaró que se integrará un parlamento abierto para que se discuta la despenalización del aborto.

En entrevista dijo «la decisión de las mujeres a decidir sobre su maternidad es un tema que va desde la agenda principal de Morena ha bajado a través de muchos estados y a Tamaulipas le toca ya revisar ese tema».

Reyes González subrayó que se reconocerá la libertad que tienen las mujeres embarazadas «a tener un bebé o no tenerlo, depende las circunstancias».

La legisladora de Reynosa sostuvo que antes de despenalizar el aborto se harán las consultas a través del parlamento abierto a fin de que se discuta a fondo el tema.

La diputada expuso que despenalizar el aborto será un opción de salud segura para las mujeres, para evitar que pongan en riesgo su salud a través de procedimientos clandestinos.

Reyes González indicó que se respetará la opinión de los otros partidos políticos representados en el Congreso. Sin embargo insistió en que la despenalización del aborto es un tema incluído en la agenda de Morena por lo que en Tamaulipas se encamina a autorizarse.