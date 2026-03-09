Establece Tamaulipas cifra récord de visitantes: Américo

Condiciones de seguridad y paz en el estado alientan la presencia de más turistas, declara gobernador en «Diálogos con Américo»

Ciudad Victoria, Tamaulipas.-

El turismo se ha consolidado como uno de los sectores con mayor crecimiento en Tamaulipas, al registrar en 2025 una cifra récord de más de 17.5 millones de visitantes y una derrama económica superior a los 16 mil millones de pesos. Este dinamismo también ha permitido posicionar al estado a nivel nacional con cerca de 150 mil empleos vinculados al sector turístico, afirmó el gobernador Américo Villarreal Anaya durante la emisión «Diálogos con Américo».

«Estamos muy contentos y complacidos de cómo se ha ido desarrollando este sector muy importante en la entidad», expresó, durante el programa que se transmite a través del Sistema Estatal de Radio y Televisión Tamaulipas.

El mandatario estatal destacó que las condiciones de seguridad y paz en el estado y la campaña «Tamaulipas Seguro te Enamora», alientan la presencia de más visitantes, quienes disfrutan las bellezas naturales del estado, la amplia oferta turística y la calidez de las y los tamaulipecos.

Agregó que la entidad destaca como referente nacional en el turismo de reuniones y puso como ejemplo la realización del Congreso Mexicano del Petróleo, el Certamen Nacional de Expo Ciencias y el Congreso Internacional de Energía, que se realizaron con gran éxito.

Además, refirió los reconocimientos recibidos, entre otros: el primer lugar nacional como Mejor Destino de Naturaleza, a la Reserva de la Biósfera de El Cielo y el Premio a la Excelencia al Festival de Jazz, celebrado en Tampico y reconocido en la Feria Internacional de Turismo, en Madrid.

Mencionó que en noviembre próximo, Tampico será sede del Tianguis Nacional de Pueblos Mágicos, otra distinción que refrenda la confianza en nuestro estado y que permitirá exponer el potencial turístico de Tula y Mier como pueblos mágicos.

Al interactuar con las y los radioescuchas, comentó que a través del DIF Estatal y el programa Lazos de Bienestar se alienta el turismo social para brindar viajes y recorridos a los adultos mayores o personas con alguna discapacidad y también se refirió a los apoyos que ofrece el Fondo Tamaulipas para impulsar a los emprendedores turísticos.