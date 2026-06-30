En la ASF la UAT se compromete a fortalecer los mecanismos de fiscalización

Ciudad de México; 29 de junio de 2026.

Al participar en la mesa de trabajo convocada por la Auditoría Superior de la Federación (ASF), en la Ciudad de México, el rector de la Universidad Autónoma de Tamaulipas (UAT), Dámaso Anaya Alvarado, refrendó el compromiso institucional de consolidar las estrategias de transparencia y rendición de cuentas en un esfuerzo conjunto, alineado a las políticas nacionales de fiscalización de la educación superior.

En el encuentro, presidido por el auditor superior de la federación, Aureliano Hernández Palacios Cardel, y el secretario general ejecutivo de la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior (ANUIES), Luis Armando González Placencia, el rector de la UAT se sumó a esta mesa de diálogo en la que participaron los titulares de treinta universidades públicas estatales de todo el país.

Como parte de la agenda, se firmó un convenio entre la ASF y la ANUIES, con el fin de fortalecer vínculos entre universidades, reafirmando el objetivo central de este encuentro estratégico de establecer y robustecer los mecanismos de coordinación interinstitucional, colaboración técnica e intercambio de información.

Asimismo, establecieron estrategias de trabajo conjunto para el adecuado manejo de los recursos públicos, la mejor rendición de cuentas y combatir a la corrupción; además de sumar la participación ciudadana y la incorporación de jóvenes estudiantes en estancias dentro de la ASF, para su capacitación en procesos de auditorías.

Al evento asistieron también el presidente de la Comisión de Vigilancia de la ASF de la Cámara de Diputados, Javier Herrera Borunda; el secretario general de Fiscalización Superior, David Isaac Ortiz Calzada; y el titular de la Auditoría Especializada a Entidades Federativas, Alfonso Damián Peralta.