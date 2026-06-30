¡Primera sorpresa! Paraguay deja fuera a Alemania del Mundial 2026 en penales

Primeros penales de la Copa del Mundo 2026 y primera sorpresa en Dieciseisavos de Final. Con la resistencia y fuerza que muestran los verdaderos guerreros guaraníes, la Selección de Paraguay le ‘plantó cara’ a Alemania en Boston y mantuvo el empate 1-1 por más de 120 minutos para llevar la definición hasta la tanda de penales en muerte súbita.

Así como ocurrió hace 16 años en Pretoria contra Japón, en Octavos de Final de Sudáfrica 2010, el conjunto guaraní apostó por mantener el empate y la estrategia nuevamente le funcionó. Dos atajadas de Orlando Gill, ante Kai Havertz y Nick Woltemade, y la falla de Jonathan Tah en el primer tiro de la muerte súbita, le dieron el triunfo a los sudamericanos, mientras que los teutones, por tercer mundial consecutivo, no estará entre los 16 mejores.

El VAR se ‘robó’ el show en el Mundial 2026

Fue la polémica arbitral la que se llevó los reflectores. Un jalón dentro del área y una posible mano no se sancionaron como penal a favor de los europeos, y ni siquiera se revisaron en el VAR. No obstante, desde la cabina sí llamaron al silbante Jalal Jayed luego del tanto de Jonathan Tah en el arranque del tiempo extra. El defensa marroquí había hecho el 2-1 para los teutones, pero el árbitro marroquí consideró que previamente hubo obstrucción de Waldemar Anton sobre Orlando Gill y el gol no subió al marcador.

Con ello se mantuvo el empata a un gol, mismo que llegó al minuto 54 por medio de Kai Havertz, quien con una peinada dentro del área y un ligero desvío de José Canale, le dio cierta calma a los de Julian Nagelsmann que se fueron al descanso en desventaja 0-1. Sin embargo, después de dicha acción Alemania careció de contundencia y, a pesar de las múltiples oportunidades, no evitó la eventual derrota en la tanda de penales.

Julio Enciso impulso el sueño paraguayo

Con cuatro goles antes de este partido, Julio Enciso está lejos de ser el goleador de Paraguay, pero sus goles han aparecido en momentos importantes. En las eliminatorias de la Conmebol, fue el autor del tanto que rescató el empate a dos goles como visitante ante Bolivia y contra Colombia por el mismo marcador. Mientras que ante Uruguay, en Asunción, hizo el tanto que sentenció el 2-0.

Esa misma aura lo acompañó este lunes en Massachusetts, donde le dio vida al sueño guaraní de llegar hasta Octavos de Final. En la recta final del primer tiempo, después de un asedio constante y asfixiante por parte de Alemania, llegó el tanto de los sudamericanos en la primera oportunidad que tuvieron de cara al arco, al minuto 42.

Después de un tiro de esquina a favor, Paraguay recuperó rápidamente en la salida y el esférico llegó a los pies de Miguel Almirón, quien amagó con disparar pero cedió para Matías Galarza, quien le hizo la pasada a la espalda por la banda derecha. El futbolista de Atlanta United mandó un centro preciso al área, donde Enciso remató con tal potencia que Manuel Neuer se quedó sin respuesta.

Toda la energía que los pupilos de Gustavo Alfaro pusieron en el gol se esfumó para la segunda parte, en la cual mantuvieron la ventaja apenas por nueve minutos antes del tanto del empate de Havertz. Tras el empate, se dedicaron a defenderse por completo, estrategia que les dio resultados para llegar hasta los penales y ahí dejar fuera a la cuatro veces campeona del mundo.

¿Cuándo y contra quién jugará Paraguay los Octavos de Final?

El equipo guaraní ahora quedará a la espera de conocer a su rival para la siguiente ronda. El mismo se definirá en la jornada de este martes 30 de junio, en el partido programado a las 15:00 horas (tiempo del centro de México), entre la Selección de Francia y la de Suecia. El vencedor se enfrentará posteriormente a los paraguayos el sábado 4 de julio a las 15:00 horas en el Estadio Filadelfia.