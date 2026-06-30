¡En el último suspiro! Brasil remonta a Japón y avanza a los Octavos de Final del Mundial 2026

Remontada de la verdeamarela de último minuto y a Octavos de Final. De manera dramática, Brasilderrotó 2-1 a Japón con un gol al 95 de Gabriel Martinelli. Luego de haberse puesto abajo en el primer tiempo, Carlo Ancelotti modificó completamente a sus dirigidos para la segunda mitad y con los tantos de Casemiro y el extremo del Arsenal le dieron la vuelta al juego, para así calificarse a la próxima ronda.

Brasil sufrió ante Japón, pero lograron consumar la remontada

En los primeros minutos, Brasil tomó el control de la esférica y, por ende, del juego. Poco a poco, los dirigidos por Carlo Ancelotti comenzaron con algunas aproximaciones al área rival. Desde un tiro fuera del área de Matheus Cunha que atajó el arquero japonés, hasta una jugada prefabricada a balón parado que terminó con un disparo de Bruno Guimaraes que se fue apenas por un costado.

Tras esto, la Selección Sudamericana mantenía la superioridad con posesión de balón, pero no tenía la claridad en ataque para romper el muro que Japón construyó en defensa. Y como Hajime Moriyasu lo planteó, sus dirigidos encontraron un espacio tras un error del Scratch y tuvieron la contundencia necesaria para ponerse arriba en el marcador.

Al minuto 29, Brasil buscaba salir con balón controlado por la banda derecha, pero su lateral se precipitó y perdió el balón. Tras el error de Danilo, fue Kaishu Sano el que tomó la esférica y condujo desde medio campo hasta el último tercio de terreno. Y cuando parecía que se rodeaba de defensas brasileños, el mediocampista japonés remató y con un tiro raso logró vencer a Allison, para así convertir el 1-0.

Los cambios que revivieron a Brasil

Luego del gol, la afición de Brasil se silenció en el Houston Stadium y el entorno cambió durante unos instantes. Con la incertidumbre, el árbitro central finalizó el primer tiempo con la desventaja para el pentacampeón del mundo. Pero para la segunda mitad, Brasil fue dominante desde el inicio, todo a consecuencia del cambio que se hizo con la salida de Lucas Paquetá para darle entrada a Endrick y así jugar con dos delanteros.

Y con este cambio, los centros al área se volvieron recurrentes para Brasil en busca de un rematador y así llegaron las acciones más peligrosas. Al 52’, un centro de Danilo terminó en un cabezazo de Bruno Guimaraes, pero que Zion Suzuki atajó de manera espectacular. Dos minutos después, luego de dos cabezazos, Casemiro estuvo cerca de anotar el tanto del empate, pero un defensor japonés salvó la jugada tras tapar el disparo con la cara.

Sin embargo, el exmediocampista del Manchester United tuvo su revancha unos instantes después por la misma vía. Al minuto 56, Gabriel Magalhaesmandó un nuevo centro al área. Y como en la jugada anterior, Casemiro remató de cabeza sobre la marca de un japonés, pero en esta ocasión la potencia fue suficiente para vencer a Suzuki y así poner el 1-1 que igualaba el juego y mantenía la inercia en favor de la verdeamarela.

Tras el tanto del empate, Brasil mantenía la superioridad en el terreno de juego. Incluso, Vinicius estuvo muy cerca de consumar la remontada con una gran jugada individual en la que, con un túnel, una conducción a toda velocidad y tras eliminar a tres jugadores, quedó de frente ante Suzuki, pero el portero japonés logró desviar su remate y aunque pegó en el poste, no se metió a la portería.

Y cuando parecía que el partido se iría a los tiempos extras, la jerarquía de Brasil se hizo presente. Al minuto 95, Bruno Guimarães encontró solo en el área a Gabriel Martinelli, quien tuvo tiempo para perfilarse, rematar y, aunque Suzuki había atajado y el balón se fue al poste, en esta ocasión sí entró al arco y así se hizo el 2-1 definitivo para Brasil, el cual le dio su boleto a los Dieciseisavos de Final.