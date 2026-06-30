¿Y si sí? México aumenta sus probabilidades para salir campeón en el Mundial 2026

La Selección Mexicana sigue soñando con alzar el trofeo de la Copa del Mundo 2026; el Tri tendrá su partido más importante ante Ecuador en la ronda de los Dieciseisavos de Final y la ilusión sigue creciendo después de que se diera a conocer que sus probabilidades de salir campeón aumentaron.

De acuerdo a Opta Analystic el seleccionado mexicano se encuentra en la décimo tercera posición con una probabilidad del 1.8% de poder alzar trofeo aumentando .8 del 1% que tenía en un inicio de cara a este torneo.

La lista destacan liderada por Francia que aparece con 18.7%, seguido del 16.3% de Argentina y en el tercer puesto aparece España con un 13.5, todo esto previo a que se realice la gran mayoría d los partidos de los 32 mejores.

El partido más caro de los 16avos de Final

Para este encuentro en la Ciudad de México tendrá otro lleno que mantendrá la tónica de los partidos del Tri en el Estadio Ciudad de México: 80 mil 824 de los que más del 90 por ciento son aficionados locales apoyando a la Selección del Vasco, la cifra máxima de seguidores en las tribunas en esta Copa del Mundo.

Dicho partido será uno de los mas caros en cuento a adquisición de boletos se refiere; de acuerdo a Ticket Data, el boleto para entrar al Estadio Ciudad de México alcanzan cerca de los 2 mil 800 dólares (49 mil pesos mexicanos), seguido del Argentina vs Cabo Verde en 2 mil 272 (39 mil 772 pesos) y los 2 mil 222 (38 mil 897 pesos) del Portugal vs Croacia estos dos últimos en Miami y Toronto.

El boletaje en reventa superan los 300 mil pesos, plataformas como StubHub se han disparado con el precio los 3 mil dólares (50 mil pesos mexicanos), mismas que se encuentran en la sección 620. Mientras que los que superan los 17 mil dólares (300 mil pesos mexicanos) se encuentran en la cabecera sur, sección 400.

¿Habrá revancha para Ecuador?

Mexicanos y ecuatorianos solo tienen un antecedente en Mundiales y el único registro que se data entre ambas selecciones en una Copa del Mundo se remonta a la Fase de Grupos de Corea-Japón 2002, hace 24 años.

En aquel compromiso, el conjunto dirigido por Javier Aguirre derrotó 2-1 a Ecuador para encaminar su clasificación a los Octavos de Final, manteniendo el dominio mexicano sobre el combinado sudamericano en torneos oficiales.