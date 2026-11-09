Don Roberto suma una carrera más a sus 85 años de edad

Por Eduardo Bazaldua

Mientras cientos de corredores se preparaban para cruzar la meta de la Cuarta Carrera de la Guardia Estatal, uno de los participantes llamó especialmente la atención: Don Roberto Jiménez Sánchez, de 85 años de edad.

Y es que, lejos de dejar atrás su afición por correr, Don Roberto continúa sumando kilómetros, prueba de ello es que este domingo, Don Roberto participó en la Cuarta Carrera de la Guardia Estatal, recorriendo los 5 kilómetros.

Y es que correr ha sido una de sus grandes pasiones a lo largo de su vida. Con los años, ha participado en numerosas competencias, desde carreras de 5 y 10 kilómetros hasta medios maratones y maratones.

Con su ejemplo, Don Roberto nos recuerda que la pasión por lo que hacemos no tiene fecha de caducidad. Porque, sin importar la edad, lo importante es mantener las ganas, seguir adelante y disfrutar de las pequeñas cosas que nos hace felices.