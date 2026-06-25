Distingue el gobierno de Victoria a mejores estudiantes de secundaria.

Cd. Victoria, 24 de junio de 2026.- Con un significado que simboliza esfuerzo, constancia y excelencia, el alcalde de Victoria Eduardo Gattás Báez entregó la Medalla al Mérito Guadalupe Victoria a estudiantes y maestros de secundarias generales, técnicas y telesecundarias.

Por primera ocasión, el Gobierno de Victoria distingue con este galardón en nivel secundaria a las y los alumnos con mayor aprovechamiento académico que son motivo de inspiración para sus compañeros y un orgullo para el municipio de Victoria.

Junto a la presidenta del DIF Victoria Sra. Lucy de Gattás, la Secretaría de Bienestar Social Lorena Zapata Medina y autoridades educativas, Gattás Báez exhortó a los galardonados continuar persiguiendo sus metas, enfrentar nuevos desafíos y construir un futuro de oportunidades; «vayan por sus sueños», indicó.

Reconoció el esfuerzo de padres de familia y maestros por guiar y apoyar a estos distinguidos estudiantes que hoy en voz del alumno Sebastián Rodríguez Molleda agradecieron a las autoridades municipales por valorar el esfuerzo de la juventud victorense; por motivarnos a seguir construyendo un futuro.

La emotiva ceremonia se vivió en el Polyforum Rodolfo Torre Cantú, a la que se sumaron el director de educación secundaria en el Estado Mtro. Jorge Luis Vázquez, del 77 Batallón de Infantería capitán Alejandro Montenegro y el titular del CREDE Victoria Mtro. Juan Vital Román Martínez.