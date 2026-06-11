Recibe gobierno de Victoria premio Escoba de Oro 2026 en España.

Cd. Victoria, 11 de junio de 2026. – Por las acciones y resultados en limpieza urbana, gestión de residuos y cuidado del medio ambiente, el gobierno de Victoria, que preside el alcalde Eduardo Gattás Báez, fue distinguido con el premio Escoba de Oro 2026 por la organización española ATEGRUS.

En distintivo obtenido, refleja el compromiso de la ciudadanía y Gobierno Municipal por construir una Capital más limpia, ordenada, sustentable y protectora del medio ambiente; proyecto en el que ha recibido el apoyo del gobierno del Dr. Américo Villarreal Anaya.

En representación del alcalde Eduardo Abraham Gattás Báez, recibió el premio La Escoba de Oro, Beatriz Vela del Instituto Victorense de la juventud, en el marco de la ceremonia de entrega se celebrada el 10 de junio de 2026 en IFEMA Madrid, en el marco de la feria TECMA.

Cabe destacar, que los premios Escobas de Oro, Plata y Platino 2026 que otorga la organización ATEGRUS es para reconocer a ciudades, organismos y empresas destacadas de diferentes países por su gestión de residuos, limpieza urbana y sostenibilidad.