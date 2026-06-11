Luis Eduardo García: “Primero cumplir con Tamaulipas, luego vendrán los tiempos”

Por José Gregorio Aguilar

Jueves 11 de Junio del 2026

El titular de la Comisión de Caza y Pesca Deportiva de Tamaulipas, Luis Eduardo García Reyes, reconoció que su trabajo lo ha colocado en escenarios políticos y encuestas, pero aseguró que sus aspiraciones estarán siempre subordinadas al respeto y lealtad hacia el gobernador Américo Villarreal Anaya.

“Estoy agradecido con la gente y con mi gobernador por haber pensado en mí para esta encomienda. El buen trabajo nos ha puesto en un panorama político, pero soy respetuoso de los tiempos y de mi jefe, a quien debo lealtad y agradecimiento”, expresó.

García Reyes subrayó que todo servidor público con voluntad de hacer bien las cosas tiene aspiraciones de seguir sirviendo, pero insistió en que esperará las indicaciones que se le den. “Si en algún momento se nos da otra posición, la tomaremos con gusto y con la misma voluntad de trabajar por Tamaulipas”, afirmó.

Respecto a la diversidad de aspirantes de Morena a la alcaldía de Victoria, consideró que no debe verse como una ruptura, sino como parte de un mismo proyecto. “Todos debemos enfocarnos en un mismo camino, y ese camino se llama Tamaulipas. La idea es mantenernos unidos y seguir trabajando de la mano con nuestro gobernador”, dijo.

El funcionario invitó a los distintos grupos y liderazgos a sumar esfuerzos en la transformación del estado. “Sea desde la capital o desde cualquier trinchera, lo importante es aportar nuestro granito de arena para seguir transformando a Tamaulipas y a México”.

Actividades de la Comisión de Caza y Pesca

Al hablar de las actividades que actualmente lleva a cabo en la Comisión de Caza y Pesca, Luis Eduardo García informó que recientemente se cerró la temporada 2025-2026 de Guajolote-Río Grande el pasado 24 de mayo, y ya se preparan para abrir la nueva temporada en agosto con la cacería de paloma ala blanca, huilota y otras especies propias de Tamaulipas.

El funcionario adelantó que se trabaja en la Expo Caza y Pesca Tamaulipas 2026, programada para el 29 y 30 de agosto, además de torneos relevantes como el de pesca en la presa Ramiro Caballero del municipio de González y el ya solicitado torneo en la playa Tepehuajes, en Soto la Marina.

También destacó el programa “Fauna viva en tu escuela”, que busca acercar la educación ambiental a los estudiantes, junto con jornadas de concientización sobre la caza responsable. “Nos estamos preparando para que estas actividades generen integración social y derrama económica, porque cada vez más familias participan en la pesca deportiva: ya no sólo los hombres, también mujeres, niños y adultos mayores”, señaló.

Con estas acciones, García subrayó que la Comisión busca fortalecer tanto la conservación como la promoción turística y deportiva de Tamaulipas, siempre bajo un enfoque de responsabilidad ambiental.