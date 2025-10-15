DIF Victoria entrega nuevo patio de juegos con superficie de tartán en su guardería.

Cd. Victoria, 15 octubre 2025. – La presidenta del Sistema DIF Victoria, Lucy de Gattás, entregó un nuevo patio de juegos con superficie de tartán en beneficio de las niñas y niños que asisten a la guardería de la institución, reafirmando el compromiso de brindarles espacios seguros, alegres y propicios para su desarrollo.

Durante la entrega, la presidenta destacó que el juego es una parte fundamental en el crecimiento físico y emocional de la niñez, y que contar con áreas adecuadas fomenta su creatividad, convivencia y bienestar.

La construcción de este nuevo espacio fue posible gracias al donativo económico realizado por Grupo Ibarra, a través del programa de redondeo de las tiendas SuBodega, cuyos clientes se sumaron a esta noble causa.

Cabe destacar que el tartán, material con el que fue construido el piso del área de juegos, es una superficie antideslizante y de alta resistencia que amortigua caídas y protege a las niñas y niños mientras se divierten, ofreciendo mayor seguridad durante sus actividades recreativas.

La presidenta Lucy de Gattás agradeció al Grupo Ibarra y a todas las personas que participaron en la campaña de redondeo, destacando la importancia de la unidad y el trabajo en equipo para que más niñas y niños crezcan en entornos saludables, felices y llenos de esperanza.