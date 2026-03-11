Destaca Yuriria participación política de las mujeres en Tec Victoria

● Destacó el papel histórico de las mujeres en la conquista de derechos y llamó a las juventudes a organizarse y disputar espacios de poder.

● La diputada presentó su conferencia “Mujeres que Transforman”, como parte de las actividades conmemorativas del #8M en el Tecnológico de Victoria.

Cd. Victoria, Tamaulipas (10 de febrero de 2026) – Como parte de las actividades por el Día Internacional de la Mujer, la diputada local Yuriria Iturbe Vázquez acudió al Instituto Tecnológico de Ciudad Victoria para dialogar con estudiantes sobre la participación política de las mujeres en la construcción de una sociedad más justa, así como la importancia de impulsar la educación y el liderazgo femenino.

Durante el encuentro, la legisladora reconoció el legado de quienes construyeron esos derechos muchas veces sin ver los resultados. «Esas mujeres no alcanzaron a ver los frutos de su lucha, pero sembraron algo que no se ha detenido. Si hoy podemos votar, estudiar y trabajar, es gracias a ellas”, indicó la presidenta de la Comisión de Educación en el Congreso de Tamaulipas.

Iturbe Vázquez habló sobre la escuela como espacio de organización política e invitó a las estudiantes a observar con honestidad su vida cotidiana, a cuestionar las injusticias y a organizarse para mejorar las condiciones de su entorno. «La igualdad de género no es solo un ideal, es una exigencia que debe alcanzar todos los ámbitos, desde la política hasta la ciencia y la ingeniería.»

La diputada compartió su trayectoria en espacios históricamente masculinizados y subrayó la urgencia de que las mujeres ocupen los espacios de toma de decisión. «La política necesita la mirada de las mujeres. Y esa viene de lejos, de nuestras abuelas, nuestras madres, nuestras tías, maestras, amigas y compañeras, que nos han enseñado que no estamos solas.»

La legisladora destacó que el momento político actual, encabezado por la presidenta Claudia Sheinbaum, representa una oportunidad histórica para consolidar la presencia femenina en todos los niveles de gobierno y avanzar hacia una transformación real en la vida de las mujeres.

Al finalizar el diálogo, la diputada realizó una dinámica para escuchar de primera mano las necesidades y preocupaciones de las estudiantes. Iturbe Vázquez se comprometió a dar seguimiento a lo escuchado desde su labor legislativa, reafirmando que su trabajo en el Congreso tiene rostro, nombre y voz de mujer.

El evento se enmarcó en el ciclo de actividades conmemorativas del 8M organizadas por el Tec Victoria.