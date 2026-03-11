Domina Zona Centro el Torneo Deportivo Interzonas 2026

Victoria, Tamaulipas.- Después de tres días de intensa actividad en el Centro Universitario Sur en un total de 14 disciplinas, el representativo de la Zona Centro dominó las acciones del Torneo Deportivo Interzonas 2026, que realizó la Universidad Autónoma de Tamaulipas y la Secretaría de Vinculación, a través de la Dirección de Deportes y Recreación.

El representativo de Ciudad Victoria y El Mante, terminó en la primera posición de la competencia tras conseguir 12 primeros lugares en las disciplinas de Beisbol, Baloncesto 3×3 Femenil, Baloncesto Femenil, Tochito Femenil y Varonil, Tenis y Tenis de Mesa en ambas ramas, así como también en Padel y los E-Sports en Smash Bros y Rocket League, así como también 11 segundos lugares.

En el segundo puesto concluyó la Zona Sur con un total de ocho primeros lugares en Futbol Bardas, Baloncesto 3×3, Baloncesto, Futbol, Voleibol de Playa, todos estos en la rama varonil, además de Voleibol Femenil y Varonil, sumando también a E-Sports con Legue of Legends, además de 12 subcampeonatos.

Y en la tercera posición terminó la Zona Norte con seis primeros lugares en Softbol, Futbol Bardas Femenil, Futbol Femenil, Voleibol de Playa Femenil, así como también Ajedrez Femenil y Varonil, agregando también tres trofeos de segundo lugar.

De esta manera, concluyó de manera exitosa las acciones del Torneo Deportivo Interzonas 2026 que por primera ocasión se celebraron en la Campus Sur, fortaleciendo la proyección deportiva y la integración de la comunidad universitaria en esta región del estado.