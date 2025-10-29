Destaca Tamaulipas en Catálogo de Actividades y Productos de Naturaleza de México 2025

Ciudad Victoria, Tamaulipas.- La Secretaría de Turismo Federal incluyó los tesoros naturales de Tamaulipas, en su primera edición del Catálogo de Actividades y Productos de Naturaleza de México 2025, un reconocimiento al vasto potencial natural de la entidad.

En el catálogo destacan los destinos turísticos de Jaumave; Gómez Farías, El Mante, Llera, Palmillas y Barra del Tordo, Soto la Marina así como los Pueblos Mágicos de Tula y Mier.

Benjamín Hernández Rodríguez, secretario de Turismo en Tamaulipas destacó el impulso que el Gobierno del Estado le está dando al turismo de naturaleza con actividades y productos innovadores, como lo ha instruido el gobernador Américo Villarreal Anaya.

Tal como lo destaca el documento, la magia que ofrece su capital natural constituido por montañas, ríos, presas, playas, bosques, selvas tropicales, flora y fauna, favorece al visitante la práctica de diversas actividades de ecoturismo, turismo rural y de aventura a lo largo y ancho del estado.

Además se cuenta no solo con infraestructura como Posada Campestre, Cumbres y la Bocatoma 2, entre otros espacios más, sino que se cuenta con guías de turismo especializados para ofrecer al visitante mayor seguridad en su estadía, refirió.

“En este sentido, trabajamos de manera permanente con todas y todos los involucrados en la cadena de valor del turismo, para fortalecer el sector, innovar, promocionar y generar más visitantes y mayor derrama económica”, expresó.

Este catálogo no sólo visibiliza rutas de senderismo, avistamiento de aves, experiencias acuáticas y mucho más, sino que posiciona a Tamaulipas como un destino líder en ecoturismo, destacando atracciones como la belleza de la Reserva de la Biósfera El Cielo, concluyó Benjamín Hernández Rodríguez, secretario de Turismo en Tamaulipas.