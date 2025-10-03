Comparte el rector logros y proyectos con estudiantes de la Facultad de Derecho Victoria

Ciudad Victoria, Tam.; 2 de octubre de 2025.

Al encabezar un recorrido en la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales Victoria (FDCSV), el rector Dámaso Anaya Alvarado se reunió con estudiantes, docentes y personal directivo para informar sobre los logros más recientes de la Universidad Autónoma de Tamaulipas (UAT), así como compartir ideas y propuestas que fortalezcan el desarrollo de la institución y de la comunidad universitaria.

Durante la visita, que se llevó a cabo en el marco de la jornada “Un día con tu rector”, Dámaso Anaya fue recibido por el director del plantel, Edy Izaguirre Treviño, y titulares de las diferentes áreas y coordinaciones de carrera, destacándose el compromiso de reforzar el proyecto institucional de la UAT, seguir creciendo y generar mayores oportunidades para la juventud estudiantil.

Reafirmando su propósito de conocer de cerca las necesidades, proyectos y logros de la comunidad universitaria, el rector constató los avances de las licenciaturas de Derecho, Ciencias de la Comunicación, Negocios Internacionales y Turismo, así como de los posgrados y de la investigación que impulsa la Facultad.

Asimismo, expuso los logros de la UAT en materia académica, científica y de vinculación, señalando que se han abierto oportunidades para que los universitarios participen en los proyectos con el Gobierno del Estado, que son esenciales para el desarrollo regional de Tamaulipas.

Entre los proyectos presentados al rector, se expuso el convenio que se plantea con la Universidad Nacional Autónoma de México en materia académica y científica; también se dio a conocer la vinculación con universidades de España y Colombia; y la organización del Congreso Internacional de Turismo y Gastronomía Rural AMESTUR 2026, que se realizará del 7 al 8 de mayo, en Ciudad Victoria.

En su recorrido por las instalaciones, el rector visitó los salones de clase y el centro de cómputo, donde conversó con las y los estudiantes, exhortándolos a que, además de la educación de calidad, aprovechen los beneficios y servicios que la Universidad les proporciona para su formación integral.

También dio la bienvenida a los alumnos de nuevo ingreso, y les expresó su beneplácito por haber elegido a la UAT, una institución que, señaló, crece cada vez más en matrícula y que diversifica su oferta para ser más competente a nivel nacional.

Finalmente, Dámaso Anaya visitó el Centro Gastronómico y presenció una práctica de elaboración de alimentos, donde convivió y dialogó con los jóvenes, quienes le agradecieron el compromiso de apoyar los proyectos para mejorar su Facultad.