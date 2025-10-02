Victoria marca ruta en obra pública

Cd. Victoria, 2 de octubre 2025.- El gobierno de Eduardo Gattás Báez continúa marcando la ruta en la reconstrucción de Victoria, con 465 obras realizadas y la histórica inversión de 590 millones de pesos, sigue sumando acciones en el proyecto de consolidar la nueva imagen de la Capital.

Con visión y compromiso del alcalde con su gente, Victoria ahora cuenta con vialidades que conectan, escuelas dignas y espacios públicos que brindan bienestar, con el sello humanista del Gobernador Américo Villarreal Anaya que ha invertido 3 mil 518 millones de pesos en obra pública en la ciudad.

En este camino construido, han sido rehabilitadas 153 vialidades, se han realizado 179 acciones en escuelas con edificación de aulas, techumbres y cisternas, rehabilitación de 14 mil baches y 96 mil metros cuadrados de pavimento asfáltico y concreto hidráulico.

Cada obra se traduce en beneficios reales, como la rehabilitación de la red de agua potable y alcantarillado, que favorecen la calidad de vida de 18 mil habitantes y 59 obras complementarias como puentes peatonales y rampas para personas con discapacidad.

En los cuatro años del Gobierno de Gattás Báez se ha logrado responder a la demanda de los victorenses, dejando atrás el abandono e iniciando la reconstrucción del Corazón de Tamaulipas que hoy late con fuerza.