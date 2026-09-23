Binomios K-9 de la Guardia Estatal refuerzan la seguridad en Central de Autobuses de Ciudad Victoria

Ciudad Victoria, Tamaulipas.- Acompañados de la canina “Astrid”, manejadores del Agrupamiento Canino de la Guardia Estatal llevan a cabo un operativo de seguridad en la Central de Autobuses de Ciudad Victoria.

Este operativo consiste en recorrer andenes, pasillos, autobuses y su área de equipaje con la finalidad de detectar objetos no autorizados que pudieran representar un riesgo para las personas usuarias de este medio de transporte.

Las acciones desempeñadas por los binomios K-9 permiten reforzar los mecanismos internos de seguridad en este punto de acceso y salida de la capital de la entidad sin interferir en las operaciones de las líneas de autobuses.

Estas inspecciones forman parte del trabajo diario realizado por el Agrupamiento Canino de la Guardia Estatal para prevenir y disuadir el delito a lo largo de la entidad.