Apoya PT reforma de la semana laboral de 40 horas

El Partido del Trabajo manifiesta su firme respaldo a la iniciativa de reforma constitucional que propone la reducción de la jornada laboral de 48 a 40 horas semanales, sin disminución salarial, al considerar que se trata de un acto de justicia histórica para millones de trabajadoras y trabajadores en México.

Arcenio Ortega Lozano, comisionado Político Nacional en Tamaulipas dijo que nuestro país ha sostenido por décadas uno de los esquemas laborales más extensos entre las economías del mundo, sin que ello se traduzca proporcionalmente en bienestar, salud, tiempo familiar o desarrollo personal para la clase trabajadora.

La reducción de la jornada laboral, dijo, representa un paso decisivo en la dignificación del trabajo y en la consolidación de un modelo económico centrado en las personas y no únicamente en la rentabilidad.

Ortega Lozano subrayó que desde el inicio de la Cuarta Transformación se han impulsado cambios profundos en materia laboral: la recuperación del salario mínimo, la democracia sindical, la eliminación del outsourcing abusivo y el incremento en los días de vacaciones.

Además de que la reforma de las 40 horas forma parte natural de esta ruta de ampliación de derechos.

El Partido del Trabajo considera que la implementación de esta reforma debe realizarse de manera gradual, ordenada y mediante un diálogo responsable con todos los sectores productivos, particularmente con las micro, pequeñas y medianas empresas, a fin de garantizar estabilidad económica y protección del empleo formal.

“No obstante, reiteramos que la gradualidad no debe convertirse en pretexto para postergar un derecho legítimo”, subrayó.

Reducir la jornada laboral no solo mejora la calidad de vida; también fortalece el mercado interno, impulsa la productividad con mejores condiciones laborales y coloca a México en sintonía con estándares internacionales más justos.

El Partido del Trabajo reafirma su compromiso con la defensa de los derechos de la clase trabajadora y continuará impulsando reformas que construyan un país más equitativo, humano y solidario.