Américo y María anuncian inversión histórica al cumplir compromisos con las familias de San Nicolás

San Nicolás, Tamaulipas. En una visita de trabajo a este municipio, el gobernador Américo Villarreal Anaya y la presidenta del Sistema DIF Tamaulipas, la doctora María de Villarreal, reafirmaron su compromiso con las familias de San Nicolás mediante la entrega de diversos apoyos solicitados previamente en la brigada “Transformando Familias”, entre los que destacan aparatos funcionales, enseres domésticos, herramientas de trabajo y equipamiento para el hogar y el emprendimiento.

En su mensaje, el gobernador Américo Villarreal Anaya refrendó su compromiso de seguir impulsando el desarrollo de todas las familias de San Nicolás para lo cual anunció una inversión de 47 millones de pesos en obra pública, que incluye infraestructura educativa, obras de agua potable y el mejoramiento en las condiciones de los caminos vecinales.

«Vamos a seguir teniendo presencia y estar escuchándolos para poderlos estar atendiendo y que con su esfuerzo y su trabajo y dedicación podamos hacer brillar nuevamente a San Nicolás, que no sea un municipio olvidado, ni el más chiquito, sino que juntos lo hagamos ya salir adelante», expresó.

Como parte de esta jornada, también se entregaron computadoras portátiles, tabletas electrónicas, láminas, estufas ecológicas, equipamiento para desayunadores escolares, tinacos, máquinas de coser y distintos kits para oficios como belleza, vulcanizadora, barbería, repostería, corte de cabello y mantenimiento del hogar.

En un segundo momento, realizado en la plaza principal, se otorgaron 112 bicicletas a alumnas y alumnos de educación básica para brindarles un traslado más seguro hacia sus escuelas. Esta entrega fue acompañada por representantes de los tres órdenes de gobierno, quienes respaldaron las acciones de bienestar impulsadas a través de las brigadas Transformando Familias.

Las familias de San Nicolás expresaron su agradecimiento al gobierno humanista encabezado por Américo Villarreal Anaya y la doctora María de Villarreal, por mantener un acompañamiento cercano y cumplir los compromisos adquiridos con la comunidad.