Histórico! La UAT abre su primer baño de género neutro

La Universidad Autónoma de Tamaulipas (UAT) inauguró su primer baño de género neutro en la Unidad Académica de Trabajo Social y Ciencias para el Desarrollo Humano, en Ciudad Victoria, como parte de sus acciones para fortalecer la inclusión y el respeto a la diversidad dentro de la vida universitaria.

La apertura se realizó en el marco del conversatorio “Espacios que dignifican: entornos inclusivos para la diversidad sexo-genérica en la universidad”, donde estudiantes impulsores de la iniciativa destacaron la necesidad de contar con espacios seguros y accesibles para todas las identidades. La instalación fue solicitada desde hace años por la comunidad estudiantil y finalmente se concretó mediante el diálogo y la participación colectiva.

El nuevo sanitario cuenta con cabinas individuales y señalización adaptada, permitiendo su uso por cualquier persona, independientemente de su identidad de género. Además de atender las necesidades de estudiantes trans, no binaries e intersexuales, facilita también la movilidad de madres y padres con hijos pequeños, así como de personas con discapacidad que requieren asistencia.

De acuerdo con criterios de instituciones como la UNAM, los baños de género neutro buscan garantizar intimidad, dignidad y seguridad en entornos libres de discriminación. Con esta medida, la UAT envía un mensaje de apertura y compromiso con la igualdad, estableciendo un precedente para la creación de más espacios inclusivos dentro de sus campus.