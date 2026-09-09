Impulsa la UAT el talento estudiantil con el Foro de Innovación y Emprendimiento 2026

El Gimnasio Multidisciplinario del Campus Victoria reunió a estudiantes, inversionistas y autoridades estatales en un encuentro clave para fortalecer el emprendimiento con responsabilidad social.

Ciudad Victoria, Tam.; 8 de septiembre de 2026.

Con el objetivo de vincular el talento universitario con el desarrollo económico regional y transformar la formación académica en proyectos de alto impacto, la Universidad Autónoma de Tamaulipas (UAT) llevó a cabo el Foro de Innovación y Emprendimiento 2026.

Esta iniciativa responde directamente a las políticas de transformación humanista e impulso al talento joven promovidas por el rector Dámaso Anaya Alvarado, orientadas a consolidar una Universidad cercana a las necesidades de la sociedad y del sector productivo.

El Gimnasio Multidisciplinario del Campus Victoria fue sede de este encuentro que congregó a estudiantes de las facultades, unidades académicas y preparatorias de la UAT, así como a empresarios e inversionistas de la región.

En la apertura protocolaria, estuvo presente, en representación del rector, el titular de la oficina de la Rectoría, Miguel Ángel Guevara Guerrero; así como el secretario de Vinculación, Rogelio de Jesús Ramírez Flores; el secretario técnico de la Comisión Nacional de Emprendimiento Asociativo Universitario de la ANUIES, Josué Serrano Rubio; la subsecretaria de la Pequeña y Mediana Empresa de la Secretaría de Economía de Tamaulipas, Mariana Álvarez Quero; y el director general del COTACYT, Julio Martínez Burnes.

En este marco, las autoridades coincidieron en la importancia de fortalecer la ciencia aplicada, la propiedad intelectual y la alianza interinstitucional para consolidar a la UAT como referente en emprendimiento con responsabilidad social.

El programa incluyó actividades académicas y prácticas orientadas a fortalecer el perfil profesional de los participantes, entre ellas la conferencia magistral “Cuando la empatía se convierte en negocio”, impartida por Francisco Barrera Cortinas, director de Emprendimiento y Desarrollo Empresarial de la Universidad Autónoma de Nuevo León; así como el panel de casos de éxito, donde fundadores de marcas regionales compartieron sus trayectorias y estrategias de crecimiento.

Además, se instaló la Zona de Innovación y Networking, con más de 36 estands interactivos, donde emprendedores universitarios exhibieron sus propuestas y convivieron con representantes de instituciones públicas, dependencias de fomento empresarial e iniciativas del programa Beneficios UAT, facilitando una vinculación directa entre la comunidad académica y el ecosistema económico estatal.

De forma complementaria, se impartieron seis talleres enfocados en temas como: emprendimiento disruptivo, modelo asociativo universitario, formalización fiscal ante el SAT, financiamiento mediante Fondo Tamaulipas, protección de marcas y patentes a través del Centro de Patentamiento UAT e introducción a la metodología emprendedora.