Apoya Lalo Gattás a familias que carecen de cisterna de agua.

Cd. Victoria, 8 de septiembre de 2026.- El alcalde de Victoria, Lalo Gattás, continúa atendiendo y dando solución a las peticiones de familias que, en esta época de estiaje, enfrentan dificultades para contar con un tinaco que les permita almacenar agua en sus hogares.

Para hacer efectiva la entrega de este apoyo, recibió en su despacho a un grupo de amas de casa que, a través del área de Atención Ciudadana y Bienestar Social, solicitaron este beneficio.

El presidente municipal destacó que este apoyo mejora directamente la calidad de vida y la economía familiar, al permitir almacenar el vital líquido para las necesidades diarias del hogar.

«Sabemos lo importante que es contar con agua en casa. Hoy estamos cumpliendo con nuestras amas de casa que nos hicieron esta petición en el Día del Pueblo y en los recorridos. Escuchar y resolver es nuestro compromiso», afirmó Lalo Gattás.

Reiteró que con estas acciones, el Gobierno de Victoria mantiene su vocación humanista y de ser una administración cercana y sensible a las necesidades de las familias que más lo necesitan.