Alcanza Tamaulipas la cifra más baja de homicidios dolosos en 10 años

Ciudad Victoria, Tamaulipas. –

En Tamaulipas se registraron 14 homicidios dolosos en enero de 2026, siendo la cifra más baja para este mes en los últimos diez años, además de representar una disminución anual del 46.2 por ciento en el promedio diario de este delito, respecto a enero de 2025, destacando como una de las entidades con mejores indicadores a nivel nacional, como resultado de la estrategia de seguridad desde el inicio del gobierno de Américo Villarreal.

Durante la conferencia Mañanera del Pueblo de este martes, encabezada por la presidenta Claudia Sheinbaum, la titular del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, Marcela Figueroa Franco, dio a conocer los indicadores de homicidio doloso por entidad federativa, en donde Tamaulipas reportó un total de 14 homicidios, lo que representa el 0.9 por ciento de los casos registrados en el país y la cifra más baja para un mes de enero en los últimos diez años.

Agregó que, a nivel nacional, si se compara octubre de 2024, cuando se registraron 636.6 delitos de alto impacto en promedio diario, contra 441.3 que se registraron en enero de 2026, se tiene una reducción del 31 por ciento; destacando que enero de 2026 es el mes más bajo, también, de los últimos 17 meses.

En su intervención, el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, informó que el trabajo en conjunto entre las instituciones del Gabinete de Seguridad y la coordinación de las autoridades estatales ha permitido debilitar estructuras criminales, detener objetivos prioritarios, combatir delitos de alto impacto y brindar mayor protección a la ciudadanía.

García Harfuch mencionó la detención de 4 personas el 31 de enero en 2026, en González, Tamaulipas; entre ellas, Serapio “N”, jefe de célula de una la organización delictiva, responsable del tráfico de drogas, personas, armas, extorsión, homicidio, robo de hidrocarburo, y generador de violencia en diferentes municipios. Asimismo, fueron aseguradas 5 armas de fuego, granadas, cargadores, cartuchos y vehículos.