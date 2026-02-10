Secretaría de Finanzas Invita a la Ciudadanía a Regularizar Trámites y Aprovechar Beneficios Fiscales

Francisco Medina Guerrero
CIUDAD VICTORIA.- La Secretaría de Finanzas hizo un llamado a la ciudadanía a aprovechar los beneficios fiscales vigentes para ponerse al corriente con sus trámites.
“Regularizarte hoy significa ahorro, certeza y tranquilidad para tu familia”, puntualizó.
Entre otros programas vigentes, se recomendó mantener al día las motocicletas.
“Aprovecha el beneficio fiscal para motociclistas y obtén tus placas por solo $870, sin multas ni recargos.
Para acceder a dicho beneficio que estará vigente hasta el 31 de marzo se puede acudir a la Oficina Fiscal o realiza el trámite en línea:
https://finanzas.tamaulipas.gob.mx/pago-de-contribuciones/control-vehicular/realizar-tramite-vehicular.php
Además se recordó que el trámite para la licencia de chofer particular está disponible en Oficina Fiscal o en línea:
Vigencia permanente: $1,994 pesos.
Vigencia de 2 años: $1,173 pesos.
Para recibir atención directa y conocer las facilidades disponibles se recomienda acudir a la Oficina Fiscal más cercana.