Secretaría de Finanzas Invita a la Ciudadanía a Regularizar Trámites y Aprovechar Beneficios Fiscales

  • martes, 10 de febrero de 2026

Francisco Medina Guerrero

CIUDAD VICTORIA.- La Secretaría de Finanzas hizo un llamado a la ciudadanía a aprovechar los beneficios fiscales vigentes para ponerse al corriente con sus trámites.

“Regularizarte hoy significa ahorro, certeza y tranquilidad para tu familia”, puntualizó.

Entre otros programas vigentes, se recomendó mantener al día las motocicletas.

“Aprovecha el beneficio fiscal para motociclistas y obtén tus placas por solo $870, sin multas ni recargos.

Para acceder a dicho beneficio que estará vigente hasta el 31 de marzo se puede acudir a la Oficina Fiscal o realiza el trámite en línea:
https://finanzas.tamaulipas.gob.mx/pago-de-contribuciones/control-vehicular/realizar-tramite-vehicular.php

Además se recordó que el trámite para la licencia de chofer particular está disponible en Oficina Fiscal o en línea:

Vigencia permanente: $1,994 pesos.

Vigencia de 2 años: $1,173 pesos.

Para recibir atención directa y conocer las facilidades disponibles se recomienda acudir a la Oficina Fiscal más cercana.

 

