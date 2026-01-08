Acuerdan Lalo Gattás y sindicato del Municipio trabajar en unidad.

Cd. Victoria, 8 de enero de 2026. – Con un mensaje claro de unidad y colaboración, el alcalde de Victoria Lalo Gattás y la secretaria general del Sindicato de Trabajadores del Municipio Laura Limón García reafirmaron el compromiso de trabajar en equipo por la ciudad y condición laboral del gremio.

En gira de trabajo conjunta por los campamentos de barrido manual, parques y jardines, Gattás reconoció la importante labor que realiza el personal del área de Servicios Públicos para cuidar y mantener durante todo el año la imagen urbana de la Capital del Estado.

“Agradezco al nuevo comité del sindicato del municipio la disposición para trabajar en favor de la ciudad, porque gracias a su labor y compromiso social, Victoria ahora es más limpia y con mejor imagen” dijo a trabajadores e integrantes del comité directivo sindical.

En su intervención, Limón García elogió el trabajo que realiza el alcalde Lalo Gattás en beneficio de la sociedad victorense, y agradeció la disposición de privilegiar el diálogo para mejorar la condición laboral y salarial de la base trabajadora.