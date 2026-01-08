Confía Hugo Reséndez en que exista piso parejo en próximo proceso electoral.

Por José Gregorio Aguilar

Cd. Victoria, Tamps.-

El secretario del Ayuntamiento de Victoria, Hugo Reséndez Silva, afirmó que en el próximo proceso electoral que inicia en septiembre de 2026 será indispensable garantizar un piso parejo entre los aspirantes de Morena.

Enfático, el servidor público señaló que la dirigencia estatal debe actuar con responsabilidad y evitar ventajas para quienes ocupan cargos partidistas.

“Si realmente en Morena somos diferentes al pasado, aquí es donde se va a demostrar. Vamos a exigir que exista piso parejo”, subrayó, al advertir que quienes forman parte de la dirigencia estatal y busquen competir deberán dejar sus cargos para convencer al electorado desde afuera.

Reséndez Silva reconoció que ha manifestado su intención de participar por la presidencia municipal en 2027, pero hizo notar que lo fundamental será que la dirigencia de Morena no se equivoque en la elección de su candidato.

“Sería un error no tomarnos en cuenta, porque contribuimos al primer gobierno morenista en Victoria y seguimos trabajando para que el partido permanezca aquí”, dijo.

Respecto a las encuestas, como Massive Caller, que lo colocan como uno de los aspirantes con mayor posibilidad de obtener la candidatura a la presidencia municipal, aseguró que son importantes como mediciones, aunque su trabajo se refleja principalmente en el territorio, cerca de la ciudadanía.

Finalmente, el funcionario cerró con un mensaje de respaldo institucional: “Hoy son los tiempos del gobernador Américo Villarreal y del presidente municipal Eduardo Gattás. Nosotros seguimos trabajando en el servicio público, representando la posibilidad de que Victoria tenga continuidad en sus proyectos”.